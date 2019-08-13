مصر تدعو الأمم المتحدة للاندماج مع ممثلي الشعب الليبي

دعت مصر البعثة الأممية للدعم في ليبيا، للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي؛ لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ جميع عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر أشادت بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤخرًا، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد؛ لاستعادة الاستقرار في ليبيا.



وفي هذا السياق، أكد حافظ على أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية، وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.