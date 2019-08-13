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عالم

وزير الداخلية الإيطالي: أعمل على تجنب إنزال 500 مهاجر على أراضينا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:15 م
وزير الداخلية الإيطالي
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
ا ش ا
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جدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم، رفضه فتح مرافئ بلاده أمام مهاجرين عالقين بمياه البحر المتوسط منذ أيام على متن سفن تابعة لمنظمات غير حكومية أنقذتهم مؤخرا قبالة ليبيا.

وقال سالفيني - في تصريحات بثتها وكالة أنباء الإيطالية: "أعمل منذ الصباح في مقر الوزارة لتجنب إنزال أكثر من 500 مهاجر متواجدين على متن سفن تابعة لمنظمتين غير حكوميتين، واحدة فرنسية وأخرى إسبانية".

وأضاف سالفيني "بالنسبة لـ350 منهم، عرضت ليبيا الاستعداد لتوفير مرفأ لإنزالهم. أما بالنسبة للآخرين، الذين زارهم المليونير (الممثل الامريكي) ريتشارد غير، فإن التعليمات التي أعطيتها هي حظر الدخول إلى مياهنا والدعوة إلى الإبحار نحو إسبانيا"، الدولة التي تنتمي إليها منظمة.

وفي إشارة إلى ما تردد إعلاميا عن تحركات من جانب حركة خمس نجوم وقيادات في الحزب الديمقراطي من أجل تشكيل تحالف حكومي بديل في البرلمان الحالي، قال سالفيني "آمل في ألا تسعى حركة خمس نجوم للتحالف مع (رئيس الوزراء الأسبق، ماتيو) رينزي لتشكيل حكومة جديدة، لعدم عودة عمليات إنزال المهاجرين، إذ قدم الحزب الديمقراطي 500 ألف مهاجر هدية إلى الإيطاليين في السنوات الماضية".

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