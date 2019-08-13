ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند لقرابة 200 شخص

أعلنت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح غرب وجنوب البلاد جراء الأمطار الموسمية الغزيرة منذ أكثر من أسبوع، ارتفع إلى قرابة 200 شخص.



وأفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، بأن أكثر الولايات تضررًا بالفيضانات هي ولاية "كيرلا" الواقعة بجنوب البلاد، حيث لقي 88 شخصًا حتفهم، فيما لا يزال 40 آخرون على الأقل في عداد المفقودين.



وأصدرت سلطات الولاية تحذيرًا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير الرسمي الهندي المؤلف من 4 ألوان، وذلك في ثلاث من مناطق الولاية؛ تحسبًا لهطول أمطار غزيرة على وسط الولاية اليوم، وتحذيرًا مماثلا لمنطقتين في شمال الولاية؛ تحسبًا لهطول أمطار غزيرة عليهما غدا الأربعاء.



وارتفع عدد الضحايا في ولاية كرناتكا بجنوب غرب البلاد إلى 48 قتيلا و16 في عداد المفقودين، فيما بلغ عدد الضحايا في ولاية جوجارات بغرب البلاد إلى 40 قتيلا، وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن عدد القتلى في الولاية بلغ نحو 66 قتيلًا.