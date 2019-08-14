بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

أعلنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة عن ظهور القرش الحوتي المسالم صديق الإنسان، حيث رصد أحد أعضاء الجمعية ظهوره بمياه البحر الأحمر شمال مدينة الغردقة.



من جانبه أكد حسن الطيب، رئس جمعية الإنقاذ وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن عددا من الغطاسين بمياه البحر الأحمر جنوب الغردقة، رصدوا ظهور الحوت القرشي "بهلول"، حيث قام عدد من الغطاسين والبحارة بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه، معبرين عن سعادتهم برؤية الحوت القرشي خلال رحلة الغطس.



وأكد الطيب لـ"الدستور" أن ظهور القرش الحوتي في البحر الأحمر، يدل على غناء بيئة البحر الأحمر.



وأشار إلى أن القرش الحوتي صديق الإنسان المسالم، يأتي للبحر الأحمر من المحيط الهندي، مرورا بمضيق باب المندب، ثم دخولا للبحر الأحمر، مؤكدا أنه يصل في بعض الأحيان لخليج السويس ثم العودة مجددا، موضحا أن عدم إيذائه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.



ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالما ولا يؤذي أحدا، ويسميه أهالي الغردقة "بهلول"، ويتراوح طوله ما بين 5 و6 أمتار، ويتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها، ولا توجد بفمه أي أسنان يفترس بها، وهو أضخم أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه إلى 21.5 طن.