راموس يعود للتدريب قبل مباراة سيلتا

زف راموس نجم فريق نادي ريال مدريد أنباء سعيدة لمدربه الفرنسي، زين الدين زيدان قبل مواجهة سيلتا فيجو المقبلة في الدوري الإسباني.



ويستهل الفريق الملكي مشواره في لا ليجا هذا الموسم بملاقاة سيلتا على ملعب بالايدوس في افتتاحية اليوم الثاني من الجولة الأولى يوم السبت المقبل.



قائد الميرينجي عاد إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، وأكمل الحصة التدريبية كاملة رفقة المجموعة، مما يعني أنه بات على مقربة من المشاركة بصفة أساسية في لقاء سيلتا.



وكان نجم إشبيلية الإسباني الأسبق قد غاب عن مباراة روما الإيطالي الودية الأخيرة يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة، وخسر الريال تلك المباراة بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.