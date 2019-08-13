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عالم

الجارالله: "بن زايد" أجهض محاولة الوقيعة بين السعودية والإمارات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:32 م
أحمد الجارالله،
أحمد الجارالله،
نيفين أشرف
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أشاد الكاتب الكويتي ورئيس تحرير صحيفة "السياسة"، أحمد الجارالله، بزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا اللقاء أفشل كل محاولات التفرقة بين البلدين.

وكتب "الجارالله" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "الشيخ محمد بن زايد قال الكلام الواضح.. السعودية الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقه".

وأضاف: "الكلام واضح، فهو ألجم الذين بثوا خلال الشهرين الماضيين قصص عن خلافات سعودية إماراتية حول الحرب في اليمن، لمحاولة التفرقة بين عمودي الخيمة الخليجية".

وتابع: "لا تحلموا بخلاف بين محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، هولاء أعمدة لشعوب دول مجلس التعاون، وهولاء الهامات يدركون أهميه اقتصاد الدولتين السعودية والإمارات لشعوب المنطقة".

والتقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في منى، أمس الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق أمنها واستقرارها.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كل الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.

ويأتي اللقاء عقب استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الديوان الملكي بقصر منى بالمملكة، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، كما التقى الرئيس اليمني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث التطورات الأخيرة في عدن.

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