أمريكا تؤجل العقوبات جمركية على بعض المنتجات الصينية

قررت الحكومة الأمريكية تأجيل بدء سريان العقوبات الجمركية التي أعلنت عنها مؤخرا ضد بعض الواردات الصينية.



وكان من المقرر لها أن تبدأ السريان اعتبارا من سبتمبر المقبل، وتشمل 10% على واردات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمول والشاشات، وبعض الألعاب الصينية، والأحذية والملابس، على أن يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، حسبما أعلن المفوض التجاري الأمريكي، اليوم الثلاثاء في واشنطن.