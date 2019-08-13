براتب3500 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن320 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 320 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية، وبراتب يصل إلى 3500 جنيه، للشباب من 18 سنة إلى 45 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 70 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وذلك براتب 3500 جنيه.



كما تطلب الشركة، 250 فرد أمن إداري، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، براتب يتراوح من 2500، إلى 2800 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01022347392، أو 01140472192، والتواصل مع المدير المسئول مسعد حماد، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية بالزرايب، أبو تيج، أسيوط.