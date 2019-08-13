الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 690 جنيه

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
شهدت أسعار الذهب قفزه جنونية في السوق المحلي بقيمة 20 جنيهًا مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا، لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5520 و5536 جنيها.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1531.6 دولار مقابل 1511.1 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعدما اندفع المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.

وتشجع التوترات السياسية والاقتصادية المستثمرين على اللجوء إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن، من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض الفائدة في أمريكا يقلل الاستثمار في الدولار لصالح الذهب.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة، وفقًا لوكالة رويترز.

وسيطرت مخاوف على الأسواق العالمية من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وهو ما دفع العملة الأرجنتينية إلى التراجع بنسبة كبيرة.

كما ارتفعت الأسعار بفعل الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 21 ساعة

تسجيل صوتي.. أحمد عز يقدم دليل يدين شقيقة زينة

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

ads

الصور

image description

توافد المواطنين على متنزهات أسيوط بثالث أيام العيد

image description

جولات تفقدية بعيادات مستشفى كفر شكر

image description

مواطنون ينتشلون ميكروباص غرق في ترعة بالإسماعيلية

image description

"animalia" متحف يعرف السائحين بالنوبة وتاريخها على مر العصور

image description

إقبال كبير على شواطئ بلطيم بكفر الشيخ في ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

ستوديو

شاهد .. شبيه "محمد صلاح" في مسلخ للأضاحي بدولة عربية

"ماراثون الأضحى".."الكنز وخيال مآتة" خارج المنافسة و"الفيل الأزرق وولاد رزق" فى الصدارة

إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور لها مع وديع النجار

فيديو.. استئناف رحلات الإقلاع بمطار هونج كونج

رياضة

"الجونة" يستغنى عن لاعبه الإثيوبى جاتوش بانوم

سبق له العمل فى إسرائيل.. من هو ستانوفيتش مدرب الزمالك المحتمل

"صلاح وماني" في قائمة ليفربول للقاء السوبر الأوروبي غدًا

الأهلي يفسخ تعاقده مع لاعبه أحمد حمودي ويقترب من الإسماعيلي

الرئيس نيوز

كيف هرّب حسين سالم 450 مليون يورو قبل تنحي مبارك بأيام؟

وزيرة الصحة تزور مستشفى العلمين لمتابعة أعمال التطوير

تجار الذهب: لا تنتظروا تراجعاً كبيراً في أسعار المعدن الأصفر قريباً

محمد رفيق بطل جديد في عيون النرويجيين.. تصدى لمتطرف ومنع مذبحة في مركز إسلامي

منوعات

زوار ملاهي ديزني يرتدون أزياء متماثلة في توجه جديد

أصغر طيور البنجوين حجمًا في العالم تستوطن نيوزيلندا

اكتشاف غامض منبعث من ثقب أسود وسط مجرتنا لأول مرة

أستراليا تتعهد بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لمعالجة تغير المناخ

كشكول

روشته طبية لمحاربة الأجواء الحارة

الاتحاد الرياضي: توفير 3 مليون دراجة للطلاب و100 ألف لأعضاء هيئة التدريس

بدء تنفيذ مشروع "دراجة لكل طالب".. العام الدراسي الجديد

تعرف على طرق سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

صراع الأوباش .. أيمن نور يطيح بالهارب معتز مطر ويستعين بـ"ناصر" لتقديم برنامجه

ضاحى خلفان محذرًا من الإخوان: التعاون معهم يجنى الخراب والدمار

صحيفة أمريكية تضع خطوات لسوريا للقضاء على فلول داعش

الشرطة الأسترالية: إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني واعتقال المهاجم


زيت وسكر

الأوراق والمبالغ المطلوبة لتأجير الحدائق من الأوقاف

إزاي تتغلب علي صراعات العمل؟.. التخطيط تقدم 5 نصائح للموظفين

تعرف على إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

الإسكان:الانتهاء من المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة لمدينتي ملوي والفشن

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك