ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 690 جنيه

شهدت أسعار الذهب قفزه جنونية في السوق المحلي بقيمة 20 جنيهًا مع بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا، لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 690 و692 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 بين 591 و593 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 789 و791 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5520 و5536 جنيها.



وعالميًا، قفزت أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1531.6 دولار مقابل 1511.1 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.



وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعدما اندفع المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن، بسبب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية.



وتشجع التوترات السياسية والاقتصادية المستثمرين على اللجوء إلى الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذ آمن، من أجل حماية أموالهم، كما أن انخفاض الفائدة في أمريكا يقلل الاستثمار في الدولار لصالح الذهب.



وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.



وردت الصين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة، وفقًا لوكالة رويترز.



وسيطرت مخاوف على الأسواق العالمية من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وهو ما دفع العملة الأرجنتينية إلى التراجع بنسبة كبيرة.



كما ارتفعت الأسعار بفعل الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

