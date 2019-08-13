براتب يصل لـ 4200 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 170 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 170 فرصة عمل جديدة، براتب يصل إلى 4200 جنيه، بإحدى شركات تقديم الوجبات الغذائية الشهيرة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مدير مطعم، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، وبراتب يبلغ 4200 جنيه، على أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 سنة.



وتحتاج الشركة إلى 50 مضيف، وذلك من الجنسين، وبراتب 2200 جنيه، وأيضا 50 مندوب توصيل، براتب 1500 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وتطلب الشركة، 50 مضيف بالساعة، وذلك من الجنسين، على أن يتم احتساب الساعة ب8 جنيهات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 30 سنة إلى 40 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01203900003، والتواصل مع المدير المسئول محمد الكردي.