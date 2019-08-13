سبق له العمل فى إسرائيل.. من هو ستانوفيتش مدرب الزمالك المحتمل

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، المقترح الذي تقدم به أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بإسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق للمدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش، خلال الموسم المقبل.



وحاز المدرب الصربي إعجاب نجل رئيس نادي الزمالك، حيث أشاد به واصفًا ستانوفيتش بالمدرب الطموح القادر علي قيادة الزمالك في الفترة القادمة بشكل ممتاز.



وتولى المدرب الشاب ستانوفيتش صاحب الـ45 عام، تدريب فريق مكابي الإسرائيلي في 2014، واستمر معهم لمدة 6 أشهر، وخاض معهم 15 لقاء، حقق خلالها نتائج مرضية، قبل أن ينتقل للقادسية السعودي.



تولى ستانوفيتش، منتخب صربيا تحت 19 عامًا من 2008-2010، نادي بارتيز زيان في الفترة من 2010-2012، نادي داليان ييفاينج، وبكين سينوبو جوان الصيني، ومكابي حيفا الإسرائيلي في 2014، ونادي بكين القابضة في 2015 و2016، ثم باوك اليوناني في 2017 وأخيرا القادسية في 2018.



وبحسب مصادر مقربة من الإدارة، فإن أمير مرتضى، سافر للبرتغال من أجل المفاضلة بين عدد من المديرين الفنيين.



