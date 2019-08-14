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مصر

التخطيط تكشف أهم 10 معلومات عن مشروع المثلث الذهبى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير صادر عنها، عددًا من المعلومات حول مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية كأحد المشروعات القومية المعنية بتنمية محافظات الصعيد، وفيما يلي أبرزها:

- يرتكز مشروع المثلث الذهبي على قطاعات التعدين والصناعات التعدينية، الزراعة والصناعات الزراعية، والسياحة.

- يستهدف المشروع جذب استثمارات تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار.

- تسعى الحكومة من خلال تنفيذ هذا المشروع لتوفير 365 ألف فرصة عمل مباشرة منها 93 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولي وحدها.

- المخطط التنفيذي للمشروع يشير إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسكان إلى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2045.

- ينفذ المشروع في نطاق محافظة قنا، حيث يتمركز غالبية سكان المنطقة في المحافظة ذاتها.

- يمتد تنفيذ المرحلة الأولي لخمس سنوات، ويتضمن إنشاء المنطقة الصناعية اللوجيستية الجديدة "سفاجا": لإنشاء مجمع للفوسفات، وستة مصانع جرانيت، وربط المنطقة بخط السكك الحديدية.

- تشمل المرحلة الأولي للمشروع إنشاء فندقين ثلاثة نجوم، وترميم مبنيين وتحويلهما لفنادق، وترميم مزارات سياحية بمدن قنا وقفط، وقوص.

- يتضمن المشروع استصلاح 16 ألف فدان زراعي، ومنطقة لصناعات القيمة المضافة الزراعية، ومنطقة مدينة مجهزة بجميع الخدمات لاستيعاب العاملين.

- كما يشمل المشروع إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، وإنشاء المقر الرئيسي لهيئة تنمية المثلث الذهبي، ونهو 30% من إنشاءات المدينة.

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