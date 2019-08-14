التخطيط تكشف أهم 10 معلومات عن مشروع المثلث الذهبى
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:22 ص
أميرة ممدوحطباعة
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقرير صادر عنها، عددًا من المعلومات حول مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية كأحد المشروعات القومية المعنية بتنمية محافظات الصعيد، وفيما يلي أبرزها:
- يرتكز مشروع المثلث الذهبي على قطاعات التعدين والصناعات التعدينية، الزراعة والصناعات الزراعية، والسياحة.
- يستهدف المشروع جذب استثمارات تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار.
- تسعى الحكومة من خلال تنفيذ هذا المشروع لتوفير 365 ألف فرصة عمل مباشرة منها 93 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولي وحدها.
- المخطط التنفيذي للمشروع يشير إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسكان إلى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2045.
- ينفذ المشروع في نطاق محافظة قنا، حيث يتمركز غالبية سكان المنطقة في المحافظة ذاتها.
- يمتد تنفيذ المرحلة الأولي لخمس سنوات، ويتضمن إنشاء المنطقة الصناعية اللوجيستية الجديدة "سفاجا": لإنشاء مجمع للفوسفات، وستة مصانع جرانيت، وربط المنطقة بخط السكك الحديدية.
- تشمل المرحلة الأولي للمشروع إنشاء فندقين ثلاثة نجوم، وترميم مبنيين وتحويلهما لفنادق، وترميم مزارات سياحية بمدن قنا وقفط، وقوص.
- يتضمن المشروع استصلاح 16 ألف فدان زراعي، ومنطقة لصناعات القيمة المضافة الزراعية، ومنطقة مدينة مجهزة بجميع الخدمات لاستيعاب العاملين.
- كما يشمل المشروع إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، وإنشاء المقر الرئيسي لهيئة تنمية المثلث الذهبي، ونهو 30% من إنشاءات المدينة.
- يرتكز مشروع المثلث الذهبي على قطاعات التعدين والصناعات التعدينية، الزراعة والصناعات الزراعية، والسياحة.
- يستهدف المشروع جذب استثمارات تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار.
- تسعى الحكومة من خلال تنفيذ هذا المشروع لتوفير 365 ألف فرصة عمل مباشرة منها 93 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولي وحدها.
- المخطط التنفيذي للمشروع يشير إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسكان إلى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2045.
- ينفذ المشروع في نطاق محافظة قنا، حيث يتمركز غالبية سكان المنطقة في المحافظة ذاتها.
- يمتد تنفيذ المرحلة الأولي لخمس سنوات، ويتضمن إنشاء المنطقة الصناعية اللوجيستية الجديدة "سفاجا": لإنشاء مجمع للفوسفات، وستة مصانع جرانيت، وربط المنطقة بخط السكك الحديدية.
- تشمل المرحلة الأولي للمشروع إنشاء فندقين ثلاثة نجوم، وترميم مبنيين وتحويلهما لفنادق، وترميم مزارات سياحية بمدن قنا وقفط، وقوص.
- يتضمن المشروع استصلاح 16 ألف فدان زراعي، ومنطقة لصناعات القيمة المضافة الزراعية، ومنطقة مدينة مجهزة بجميع الخدمات لاستيعاب العاملين.
- كما يشمل المشروع إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والداخلية، وإنشاء المقر الرئيسي لهيئة تنمية المثلث الذهبي، ونهو 30% من إنشاءات المدينة.