"صلاح وماني" في قائمة ليفربول للقاء السوبر الأوروبي غدًا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تشيلسي غدًا الأربعاء في بطولة السوبر الأوروبي.



ويغيب عن ليفربول في مباراة الغد، ديان لوفرين وأليسون باكير بسبب الإصابة، فيما يقود القائمة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.



وضمت قائمة ليفربول 23 لاعبًا، وجاءت كالتالي، "أدريان، بريوستر، فابينيو، فيرجيل فان ديك، فاينالدوم، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، هندرسونن شامبرلين، آدم لالانا، لونيرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، ماتيب نهوفر، كيليهر، أرنولد، إليوت".

