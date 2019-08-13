وفد من برشلونة يبحث مع الباريسي عودة نيمار

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني بدأ مساعي لاستعادة نجمه البرازيلي الدولي نيمار المحترف ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأشارت إذاعة "آر إيه سي آي" الكتالونية إلى توجه وفد من برشلونة اليوم الثلاثاء إلى باريس ليجري محادثات مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية حول هذا الموضوع.



الإذاعة أن الوفد الكتالوني يضم إريك ابيدال، المدير الرياضي لبرشلونة واندريه كوري، وسيط صفقات برشلونة في البرازيل، بالإضافة إلى خافيير بورداس، عضو مجلس إدارة النادي الكتالوني. وذكرت الإذاعة أن النادي الكتالوني سيعرض على باريس سان جيرمان دفع ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى الموافقة على انتقال لاعب واحد على الأقل من صفوفه إلى النادي الباريسي مقابل استعادة نيمار.



وأشارت الإذاعة إلى وجود عرض آخر يتمثل في استعارة نيمار على أن يتضمن عقد الإعارة بندا إلزاميا يتيح إمكانية شراؤه بحلول نهاية الموسم.



كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو.2022