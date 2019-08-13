مستقبل مظلم يلوح في الأفق لريال مدريد رغم الإنفاق ببذخ

أنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على التعاقدات الجديدة لكنه يدخل الموسم وسط كثير من الغموض والضغط على لمدرب زين الدين زيدان بعد نتائج سيئة في المباريات الودية. وفاز ريال مرتين فقط في سبع مباريات ودية واستقبل 18 هدفا وتعرض لثلاث هزائم منها بنتيجة مذلة 7-3 أمام جاره وغريمه أتليتيكو مدريد إضافة إلى التعثر أيضا أمام بايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبير.



ولم ينفذ ريال ما خطط له في فترة الانتقالات، رغم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، إذ أخفق حتى الآن في ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يعتقد كثيرون أنه الهدف الرئيسي للمدرب زيدان.



ولم ينجح ريال أيضا في حل مشكلة التعامل مع جاريث بيل صاحبأعلى راتب في النادي والذي سأم زيدان من وجوده وقال الشهر الماضي "أفضل شيء أن يرحل غدا".