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تقارير ومتابعات

قائمة بالأرقام التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة المواطنين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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دومًا ما ترفع الوزارات في مصر حالة التأهب القصوى في الأعياد، تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث، وعلى رأس هذه الوزارات كانت وزارة الصحة، التي خصصت أرقامًا لخدمة المواطنين في كل الأشياء التي يحتاجونها.

1ـ الخط الساخن لنواقص الأدوية رقم 2535415002.

2ـ الخط الساخن لخدمات تنظيم الأسرة رقم 08008880800.

3ـ "19153" الخط الساخن لمرضى علاج فيروس سى.

4ـ "3152802 - 3152801" مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز التابع لوزارة الصحة.

5ـ "105" خط الاستفسار عن الشئون الوقائية المتعلقة بالتسمم الغذائى.

6ـ "15300" للتسجيل فى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.

7ـ "15335" للاستفسار عن أماكن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

8ـ "137" لطلب حضانة أو سرير رعاية مركزة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة.

9ـ "123" لطلب سيارة إسعاف والحصول على الخدمات الطارئة بالمجان.

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