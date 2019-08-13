المحكمة العليا الهندية تؤيد القيود المفروضة على كشمير

قضت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير، اليوم الثلاثاء باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات بالمنطقة.



وقالت هيئة المحكمة إن الوضع في كشمير " حساس"،مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.



وكانت السلطات الهندية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان دلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.



وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ماعدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.



وقال المحامي العام كيه كيه فينوجوبال اليوم في المحكمة العليا" الوضع نشط ويتغير يوميا" مضيفا" نحن نراجع الموقف ونرفع القيود خطوة بخطوة".



ولم يتضح إلى متى سوف تظل القيود مفروضة، ولكن فينوجوبال قال إن القيود قد تستمر لأيام أو أشهر.



يذكر أن منطقة كشمير المتنازع عليها شهدت حربين بين الهند وباكستان وحركة انفصالية لقى خلالها أكثر من 44 ألف شخصا حتفهم منذ أواخر الثمانينيات، بينهم مدنيون ومسلحون وأفراد من قوات الأمن.