سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ثبت سعره عند 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.39 جنيه للشراء.

4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.38 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.39 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.33 جنيه للشراء.

4.46 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.36 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.