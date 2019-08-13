التحالف العربى: سقوط طائرة حوثية بدون طيار عقب إقلاعها من صنعاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من صنعاء، طائرة بدون طيار في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقوطها عقب إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على المدنيين.



وأوضح "المالكي" أن استمرار الميليشيا الحوثية بتبنيها العمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسئولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.



وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام، سعيا لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك لخدمة الميليشيا والنظام الإيراني.