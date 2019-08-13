ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى

قال الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام البيطري بالوادي الجديد، إن المجازر ونقاط الذبيح المنتشرة على مستوى المحافظة، استقبلت 374 أضحية للذبح حتى ظهر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 14 نقطة ذبيح ومجزر.



وأكد "ناجي" في بيان اليوم الثلاثاء، فتح المجازر الحكومية مجانًا لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك في وجود أطباء بيطريين متخصصين.



وأوضح مدير عام البيطري بالوادي الجديد أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية، وتشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقى كل شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية وكذلك حول الحالة الصحية للأضاحي.



وناشد "ناجي" جميع المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي والدماء في الشوارع حفاظًا على صحة المواطنين البيئة.