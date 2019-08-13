تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وأوضحت هيئة الميناء- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.