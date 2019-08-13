السيطرة على حريق مصنع عطور في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل نشب داخل مصنع لإنتاج العطور بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور، حيث تم الدفع بـ7 سيارات مطافئ لمكان الحادث في محاولة لإخماد النيران.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، باندلاع حريق هائل في مصنع لانتاج العطور بقرية شبرا بلولة مركز قطور، وارتفعت ألسنة اللهب داخل المصنع بسبب الغازات الموجودة بالمصنع وأهمها غاز "الهيكثان" الذي يستخدم في استخلاص العطر من زهور الياسمين.



انتقل على الفور لمكان الحادث مدير أمن الغربية، وسيارات الإطفاء لمكان الحريق في محاولة لإخماد النيران.