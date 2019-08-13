"ساحل الغلابة".. قرية بالقناطر تؤجر خيامًا للبسطاء: مصيف اقتصادى

على غرار مصيف المشاهير فى الساحل وصورهم المنتشرة على جميع وسائل السوشيال ميديا، نجح "الغلابة" فى إيجاد ساحل شمالي خاص بهم، حيث رصدت عدسة "الدستور" صورًا لعائلات بسيطة داخل إحدى المناطق فى القناطر.



المنطقة تسمى "الخصاص"، وهى قرية توجد على النيل مباشرة تابعة لمدينة المناشي فى الجيزة، ويطلق عليها اسم "مصيف الغلابة"، فتوجد على جانبي القرية خيام بسيطة يجري تأجيرها للأسر والعائلات التى تريد أن تبث الفرحة فى أولادها.



يقول أحد الأشخاص من المستأجرين للخيام، لـ"الدستور"، إن الخيمة في هذا المكان تؤجر بمبلغ بسيط جدًا لا يزيد على 30 جنيًها طوال اليوم، مؤكدًا أن الأسر الفقيرة ترى فيه "مصيفًا وفسحة لأولادهم"، وأضاف أن السفر للمصايف أصبح مكلفًا بخلاف الماضي، قائًلا: "زى ما المشاهير بيروحوا الساحل الشمالى.. دا الساحل بتاعنا".



وأشار، لـ"الدستور"، إلى أن الإقبال على هذه القرية كبير من سكان القناطر وغيرهم، ويقضون يومهم وكأنهم فى المصيف مع أولادهم.

