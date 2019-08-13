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سياسي

القومي للمرأة: تلقينا ٣ شكاوى لسيدات تعرضن للتحرش ثاني أيام العيد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:34 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة عن تلقيه خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بالإضافة إلى شكوى اغتصاب، وأخرى ضرب وعنف أسري، وشكوى منع من الميراث، وذلك بمحافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية والاسكندرية.

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنوفية جاءت من والد فتاتين تقدم بشكوى تفيد بتعرض بناته للتحرش بهما أمام كافتيريا وتحريره محضر بواقعة التحرش ببناته فى قسم الشرطة وأفاده المكتب بمتابعة المحضر أمام النيابة العامة لحين تحديد جلسة أمام المحكمة.

أما فى محافظة الإسكندرية تلقى المكتب شكوى من فتاة تعرضت لإرسال رسائل نصية ورسائل عبر الواتس آب بصور وكلام مخل، وتمت إفادتها بالتقدم بشكوى لمباحث الإنترنت، وسوف يتابع المكتب معها لحين تحريك دعوى جنائية ضد صاحب الهاتف، والتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمديرية.

وفى محافظة الغربية، جاءت الشكوى من فتاة تعرضت لسرقة الصفحة الشخصية الخاصة بها من خطيبها السابق ونشر صور خاصة لها، وإرسال صورها الخاصة التى حصل عليها بطرق غير مشروعة على الواتس آب الخاص بها وتهديده لها بنشرها على الفيسبوك، وقامت الشاكية بتحرير محضر فى مباحث الاتصالات وتمت إحالته إلى النيابة، وتمت إفادتها بمتابعة المكتب للمحضر أمام النيابة العامة، وطلب إجراء تتبع للهاتف الذى يتم إرسال الرسائل منه لتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص، وأن تتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى محافظتها.

كما أشارت أمل عبدالمنعم إلى أن المكتب استقبل عددًا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتمت إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.

وأكدت أمل عبدالمنعم أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعيين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115
وتتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.

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