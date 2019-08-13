الانقسام السياسي يدفع بالأمريكيين إلى زيادة الثقة بالعلماء

أظهر استطلاع جديد عن ازدياد ثقة الأمريكيين في العلماء فى ظل الانقسامات السياسية العميقة المستمرة التي تشهدها الحياة السياسية في الولايات المتحدة.



فقد كشف استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث"، والذى شمل أكثر من 4،400 شخص بالغ، أن 86% لديهم على الأقل "قدر لا بأس به" من الثقة في العلماء للعمل من أجل المصلحة العامة، ويشمل ذلك 35% ممن قالوا إن لديهم "قدر كبير من الثقة"، ارتفاعا من 21 % عام 2016.. يأتى ذلك فيما قال 60% ممن شملهم الاستطلاع، أن العلماء يجب أن يلعبوا دورًا نشطًا في المناقشات السياسية حول القضايا العلمية.



وتشير النتائج إلى أن ثقة الأمريكيين فى العلماء تشبه الثقة بالجيش، ولكنها أعلى من ثقة وسائل الإعلام وقادة الأعمال والمسئولين المنتخبين.