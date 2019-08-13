زوار ملاهي ديزني يرتدون أزياء متماثلة في توجه جديد

إذا كنت من زوار مدن ديزني المنتشرة في أنحاء العالم، ستكتشف وجود مجموعات متزايدة من الرواد يرتدون ملابس متماثلة في اتجاه جديد للموضة يعرف باسم "اوسوروى كود".



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن هذا التوجه بدأ في مدينة ديزني طوكيو، ومن الواضح أنه سيمتد إلى مدن ملاهي ديزني الأخرى في أنحاء العالم.



وقالت الصحيفة، إن الرفقاء والعائلات والأصدقاء أصبحوا يرتدون ملابس متماثلة داخل ملاهي ديزني من الرأس حتى أخمص القدم، ولا يقتصر الأمر على "تي شيرت" أو سروال بل يمتد إلى الاكسسوارات وحقائب اليد أو الظهر.



وقال بعض ممن انضموا لهذا التوجه إنها تعكس التناغم بين الأصدقاء أو أفراد العائلة أو الرفقاء، كما تعكس مزاجًا مرحًا بين المقبلين عليها.