مستثمرون يستشهدون بالحل الصيني حول الضرائب العقارية على المصانع

يعاني الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، بعدة مشاكل ولكن المشكلة الأصعب والتي ليس لديها اي حلول من وجهة نظرهم هي "الضرائب العقارية"، فهي تمثل لهم عبء كبير عليهم.



وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الضرائب العقارية تمثل عبء كبير على رجال الأعمال، مؤكدًا أن تخفيف أو إعفاء المصانع من تلك الضرائب سيعمل على تخفيض أسعار المنتجات.



وأكد عيسى أن فرض الضرائب على المصانع "أمر خاطىء"، يرفضه مجتمع الأعمال، وإنه لا يجوز فرض الضريبة على وحدات منتجة لمنتجات تطرح في الأسواق، وتوفر فرص عمل للمواطن ويجري تصديرها، ومن غير المعقول أن تفرض ضريبة على كثير من المصانع المتعثرة".



ومن جانبه قال علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الجمعية تقدمت بالكثير من المذاكرت إلى وزارة المالية وكان لهم لقاء مع وزير المالية وتعهد لهم بحل تلك الأزمة، مؤكدًا أن فرض تلك الضرائب تمثل عبء إضافي على المستثمر بنسبة 100%.



وفي نفس السياق أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الضرائب العقارية ستؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية كما ستؤدي إلى إغلاق المصانع وتشريد المئات من العاملين بالمصانع.



وقال محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تقديرات الضرائب العقارية "خرافية"، وأن الآليات التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب العقارية في احتساب الضريبة على المصانع، غاية الغرابة، مشيرًا أنه "يجري احتساب الضريبة العقارية على الأرض الفضاء، ثم المباني على حدة، ثم يجري جمع الاثنين في وقت تؤكد فيه المصلحة أن الأرض الفضاء معفاة".



وأشار هلال، إلى أن مأموري الضرائب طلبوا منهم دفع مبالغ رمزية، على سبيل المثال 1000 جنيه، تحت حساب الضريبة العقارية، ثم الاتجاه للطعن على الضريبة.



واقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حلا لمشكلة فرض ضريبة عقارية على المصانع، فالحل ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى 5 سنوات ويتم احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التى تم بها شراء الأرض، والمرحلة الثانية هي إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على الضرائب الدخل، لافتًا إلى أن الصين تعطي الأراضى الصناعية بـ"صفر" مقابل حق انتفاع 49 سنة قابلة للتجديد.

