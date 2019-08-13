دينا الشربيني في جلسة تصوير بتوقيع مصور "الهضبة"

خضعت النجمة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة من توقيع المصور العالمي لـ"الهضبة" كريم نور، الذي علق على الصور التي نشرها على صفحته "The most beautiful Dina El Sherbiny".



ظهرت دينا بإطلالة بسيطة وجذابة "كاجوال" عبارة عن قطعتين إحداهما بلوزة بيضاء قصيرة من المنتصف، وواسعة من ناحية الأكمام، والأخرى بنطلون بسيط سماوى، مع إظهار بعض الإكسسوارات الأنيقة في يديها، وشعرها الكيرلى الأصفر المتعارف عليه دومًا.



وفي الفترة الماضية كان الثنائي دينا الشربيني وعمرو دياب قد فاجئا الجمهور بملابس سهرة رسمية في مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث ارتدت الفنانة فستان سواريه أسود اللون، مع شعر ويفي قصير، وحذاء ذهبي، في حين ارتدى الهضبة، بذلة سوداء كلاسيك.