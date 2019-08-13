النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات سرقة شقق الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لكشف كواليس وقائع سرقة الشقق والفلل بمدينة الرحاب.



واعترف المتهمون بارتكاب 16 واقعة سرقة، حيث تقدر المسروقات بحوالي 8 ملايين جنيه، ومن بين المسروقات 4 كليو ذهب وألماظ وتحف وساعات فاخرة، موضحين أنهم يتسلقون أسوار الفلل والشقق ثم يكسرون الأبواب، وذلك بعد مراقبة المساكن المستهدفة والتأكد من خلوها من أصحابها.



وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومباحث قسم شرطة التجمع الأول من القبض عليهم.



ووكان العميد علاء بشندى مدير العمليات، أخطر بتكوين 5 أشخاص تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مختلفة، ومنها فلل بمدينة الرحاب.



ونجح المقدم تامرعبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، ومعاونيه الرائد مصطفى عامر ومحمد حلمى، ومحمد عبداللطيف، وهشام عبدالخالق، في القبض على مرتكبي تلك الوقائع.



وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، والبحث الجنائى، بإشراف المدير العام اللواء محمد يوسف، والعميد عمرو إبراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة، تم استهداف الجناة، وألقى القبض عليهم واعترفوا بحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد الدفاع، كما اعترفوا بارتكابهم 16 حادث سرقة.