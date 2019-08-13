فورتاليزا يهزم الاجانو في عقر داره بالدوري البرازيلي

تغلب فريق فورتاليزا على مضيفه الاجانو 2 صفر فجر اليوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.



وتقدم برونو ميلو بهدف لفورتاليزا في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف فرانشيسكو إديسون موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 37.



ورفع الفوز رصيد فورتاليزا إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد الاجانو عند ثمان نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



ويعتبر فريق فورتاليزا في البرازيل، من اقدم الفرق في تاريخ البلاد أُسس بتاريخ 1918، يلعب في الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة، في ملعب كاستيلاو.