التعليم العالي: 82 ألف طالب سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب

قال رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، إن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.



وأضاف "عطا" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى الثلاثاء المقبل، حيث أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.



وأوضح أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.