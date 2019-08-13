حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة ملاكي في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، الثلاثاء، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في سرقة سيارة ملاكي من التبين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، نجحت أثناء تفقد الحالة الأمنية في ضبط 3 أشخاص أثناء استقلال اثنين منهم سيارة ملاكى، وقيام الثالث بسحبها باستخدام سيارة "ميكروباص" ملكه.



بالكشف الفنى على السيارة الملاكى تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة من العجوزة بأسلوب المفتاح المصطنع، وسحبهم السيارة عقب تعطلها باستخدام السيارة الثانية.



باستدعاء المجني عليه صاحب السيارة، تعرف عليها واتهمهم بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.