حبس متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في المعادي

أمرت نيابة المعادي، الثلاثاء، بحبس متهمين بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى تتفقد الحالة الأمنية، فاستغاث بها أحد الأشخاص، وقرر أنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصين استوليا على هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.



وتتبعت القوة خط سير المتهمين، حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما، وتبين أنهما عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية مسجلة- وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.