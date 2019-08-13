زراعة الوادي الجديد: حصاد تمور 2 مليون نخلة نهاية الشهر الجاري

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن الاستعداد لبدء حصام محصول التمر نهاية الشهر الجاري.



وأوضح أن المحافظة تمتلك حوالي 2 مليون نخلة على مساحة تقدر بــ21 ألف فدان موزعين على جميع مراكز المحافظة كما يتم زراعة عدة أصناف أغلبهم الصنف السيوي الذي يقوم بزراعته 90% من مزارعي الوادى الجديد إضافة إلى أصناف البرحى والمجدول والذى يتم زراعتهم بواسطة الشركات الاستثمارية الكبرى.



وأشار إلى أن المحافظة انتهت من تطوير مجمع التمور بمنحة إماراتية تقدر 20 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المحصول وإضافة صناعة جديدة مشتقة منه، كما تم توفير كميات كبيرة من الشكائر البلاستيك والأقفاص لتزميط وجمع المحصول.



كما لفت إلى أن المديرية قامت على مدار الفترة الماضية بعقد ندوات مكثفة وورش عمل حول النخيل بجميع القرى والمدن بهدف توعية المزارعين بأساليب الرى والتسميد ومواعيد الحصاد والمعاملات الفنية الزراعية الأخرى.