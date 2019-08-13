مصرع شخص وإنقاذ 22 إثر انقلاب قارب في باكستان

لقي شخص مصرعه، فيما تم إنقاذ 22 آخرين على الأقل ولا يزال 9 آخرين في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب اليوم الثلاثاء، في نهر السند قرب مقاطعة "راجانبور" في إقليم "البنجاب" الباكستاني.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما اصطدم القارب الذي كان يقل 32 شخصًا بجسر ثم انقلب بعد ذلك، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية، فيما تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.