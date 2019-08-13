4 أيام على ذمة التحقيق لعاطل متهم بسرقة توتوك بالشروق

أمرت نيابة الشروق بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة توك توك من قائدها بالإكراه.



بدأت الواقعة أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط عاطل، مقيم بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس في قضيتى "سرقة، تسول"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بدون مستندات ملكية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "سكين".



وبمناقشته عن مصدر الدراجة والهاتفين بحوزته، اعترف بسرقتها من أحد الأشخاص بمنطقة فايد بالإسماعيلية كرهًا عنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتم التوصل إلى المجنى عليه وجاري استدعائه.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.