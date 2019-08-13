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مصر

الخميس.. سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ73

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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تنظم سفارة الهند بالقاهرة صباح بعد غدٍ الخميس احتفالية لرفع العلم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال البلاد الثالث والسبعين.

وتحتفل الهند بيوم إعلان استقلال البلد في 15 أغسطس 1947 من الحكم البريطاني، بعد حركات المقاومة غير المسلحة، والعصيان المدني التي قادها المؤتمر الوطني الهندي بقيادة المهاتما غاندي.

ويحضر الاحتفالية التي تجرى بمقر إقامة سفير الهند بالقاهرة وسط لفيف من أبناء الجالية الهندية بمصر.


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