الشهود في غرق شاب بحلوان: التيار جرفه من المعدية إلى منطقة دوامات

استمعت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، إلى أقوال شهود العيان في واقعة غرق شاب في مقتبل العقد الثاني من العمر، بمياه النيل.



وأكد الشهود أن المجني عليه تواجد برفقة أصدقائه بالقرب من معدية ركن فاروق بكورنيش النيل بمدينة حلوان، واعتزموا السباحة والسباق، لكن المجني عليه لم يتمكن من السباحة وجرفه التيار من جوار المعدية إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها، فغاص إلى أسفل المياه، ما تسبب في غرقه حيث تمكن زملاؤه من انتشاله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.



وكان العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارًا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع "فوزي حسين سعيد"، 17 سنة، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.