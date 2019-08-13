تقارير: إيران تبدأ بناء مركز لإنتاج النظائر المشعة

دشنت إيران بناء مركز لإنتاج النظائر المشعة في موقع فوردو النووي بالقرب من مدينة قم اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.



حضر الحفل علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقًا لوكالة أنباء مهر.



سيبحث المركز طرق إنتاج نظائر مستقرة، بما في ذلك من خلال التقطير وتبادل الحرارة، هذه يمكن استخدامها في الطب والصناعة والعلوم.



من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المنشأة بحلول منتصف مايو 2020 وتجهيزها بعد سبتمبر من نفس العام.



يقال إن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض قبل توقيع اتفاق في عام 2015 لتخفيض أنشطتها النووية، وعادت تدريجيًا إلى تخصيب اليورانيوم بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية العام الماضي.

