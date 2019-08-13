محاكمة جنائية لعاطل سرق أفريقي تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، الثلاثاء، إحالة عاطل سرق شاب أفريقي الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من السوداني الجنسية "صفوان. س"، 41 عامًا، تاجر، يفيد أنه حال تواجده بشارع عبدالعزيز، لشراء بعض الأجهزة الكهربائية - شاشات LCD-، تقابل مع أحد الأشخاص عرض عليه بيع شاشات بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق، واصطحبه لإحدى الغرف بمنطقة الجيارة، واستولى منه على مبلغ مالى 7000 جنيه كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض - شفرة موس-.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "محمود. م"، 34 عامًا، عاطل، تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.