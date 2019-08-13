غدًا.. بدء تيسر رحلات عودة حجاج السياحة

تبدأ غدًا الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى الرسمية لعودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن وتستمر حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري، وقد سيرت مصر للطيران عددًا من الرحلات لنقل المتعجلين منذ أمس الأول.



وتستعد بعثة وزارة السياحة لبدء الموسم الثاني بالمدينة المنورة بعد انتهاء أيام التشريق بمنى، وذلك للحجاج الذين لم يقوموا بزيارة المسجد النبوي قبل بدء موسم الحج وتتوجه لجان وزارة السياحة التى استدعت لتيسير العمل على مشعرى عرفات ومنى.