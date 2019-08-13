الكرملين: قمة روسيا وإيران وأذربيجان تعقد عندما تسمح جداول الرؤساء

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن قمة الرؤساء الروسي والإيراني والأذربيجاني ستعقد عندما تتم مزامنة جداولهم.



ووفقا له، تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض عقده في سوتشي اليوم الثلاثاء، بسبب الحاجة إلى تنسيق جداول الرؤساء عن كثب، والبحث عن وقت مناسب لمزامنة هذه الجداول الزمنية.



وقال بيسكوف، وفق لوكالة "تاس" للأنباء الروسية: "سنعلن عن الموعد الجديد للقمة بعد أن تتم مزامنة هذه الجداول الزمنية عبر القنوات الدبلوماسية".



عُقدت القمة الأولى بهذا الشكل في العاصمة الأذربيجانية باكو في أغسطس 2016، بمبادرة من الزعيم الأذربيجاني، وركز الرؤساء على المشاريع الاقتصادية المشتركة وقضايا الأمن الإقليمي، وفيها تبنى القادة إعلانًا مشتركًا، أكدوا فيه عزمهم على تطوير التعاون الثلاثي، وتتعلق الوثيقة بمجالات التعاون مثل الكفاح المشترك لمكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات الإقليمية، والتعاون في منطقة بحر قزوين، وتنمية العلاقات في مجالات الطاقة والنقل وغيرها.



وعقدت القمة التالية بين روسيا وإيران وأذربيجان في 1 نوفمبر 2017 في طهران، وناقش قادة الدول الثلاث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة، والتسوية السورية والتعاون في منطقة بحر قزوين.



ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زملاءه لحضور القمة الثلاثية القادمة إلى روسيا.