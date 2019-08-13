"الأرصاد": طقس مائل للحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأربعاء سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى أنحاء الجمهورية نهارا، لطيفًا بالليل، موضحًا أن السحب المنخفضة تظهر على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





وأضاف أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة ستكون 39 درجة، والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34، والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة، والصغرى 28 درجة.



