بيدرو مدرب ألميريا: سنحقق تقدما سريعا.. أريد الفوز

من منطلق الإنجاز الكبير الذي حققه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مع نادي التعاون، بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد 2 1، رحب به نادي ألميريا الإسباني، حيث جاء في إحدى التغريدات التي تزامنت مع المؤتمر الصحافي لتقديمه أمس "نثق في بيدرو، وقدراته، لقد كان يعمل العام الماضي مع التعاون في السعودية، إنه فريق متوسط ​​لم يمنعه واقعه من الفوز بالكأس، واحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين".



وانتقلت ملكية نادي ألميريا، إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ليضحى ناديا سعوديا بأسهم كاملة في صفقة كلفت ما يفوق الـ 20 مليون يورو، علما بأن فريقه يلعب في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.



وشارك المصري محمد العاصي، المدير التنفيذي للنادي، في المؤتمر الصحافي لإيمانويل، حيث قال بيدرو: "نحتاج مشجعي النادي لإسناد الفريق في هذا التوقيت، أسعار تذاكر المباريات لن تخفض، لكننا سنحسن الخدمات، لنكن واقعيين، لسنا سحرة، بل سنعمل بجد لأجل العودة إلى "لا ليجا"، منوها إلى أن اختيار ألميريا، جاء على حساب ثلاثة أندية أخرى لتوافر الشروط المطلوبة عليه، مع التأمين على مشروع الملعب الخاص بالنادي مستقبلا بعد التحدث مع مجلس المدينة لتوفير الأرض في ظرف شهر، على أن تشمل خطة التغيير الشاملة مركزا جديدا للتدريب، فضلا عن الالتزام بالدور الاجتماعي الذي سيحتوي على مساعدات للمحتاجين في المدينة اقتصاديا وطبيا.



وتابع إيمانويل: "هذا المشروع مهم جدا للمدينة وسنعمل معا من أجل الأفضل من أجل ألميريا، مفاوضاتي معهم لم تستغرق طويلا، لم أستطع أن أقول لا، لن نجري عديدا من التغييرات المفاجئة، لكننا سنحقق تقدما سريعا، أريد الفوز، حتى نضحى الأقوى يجب أن نصبر، نحتاج إلى الصبر مع جلب لاعبين بجودة عالية".



وكان ألميريا، قد نجح أمس في ضم الألباني إيفان باليو، لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، قادما من ميتز الفرنسي، علما بأن قيمته السوقية مليون يورو.