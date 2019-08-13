5 ورش عمل لنواب البرلمان حول اللامركزية والاحتواء الاجتماعى

ينظم مجلس النواب، 5 ورش عمل لأعضاؤه حول اللامركزية والاحتواء الاجتماعي، فتعقد يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أغسطس، ورشة عمل حول اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات، يحاضر فيها الدكتور ماجد خشبة رئيس قسم الدراسات المستقبلية واستشاري التخطيط الاستراتيجى بمعهد التخطيط.



وتعقد ورشة عمل يومى الأربعاء والخميس الموافق 28 و29 أغسطس، حول الإطار العام للاحتواء الاجتماعي، يحاضر فيها الدكتور خالد زكريا أمين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التخطيط.



وينظم المجلس ورشة عمل ثالثة حول سياسة الاحتواء الإجتماعي يومي 4 و5 سبتمبر، ويحاضر فيها الدكتور هشام الهلباوي أستاذ التنمية المحلية بجامعة الاسكندرية، ومدير المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد.



ويدور موضوع ورشة العمل الرابعة التي ينظمها المجلس يومي 11 و12 سبتمبر، حول التجارب الدولية والحالة المصرية للاحتواء الاجتماعي، يحاضر فيها الدكتور أحمد البقلي أستاذ تخطيط القوى العاملة والسكان ومدير مركز التنمية الاقليمة بمعهد التخطيط القومي.



ويعقد المجلس ورشة خامسة يومى 18 و19 سبتمبر، حول التجارب الدولية والحالة المصرية في اللامركزية، يحاضر فيها خالد عبد الحليم الأستاذ بالجامعة الامريكية.