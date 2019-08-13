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محافظات

توصيل الغاز الطبيعي لـ238 ألف عميل بالمنيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:33 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 238ألفا و780 عميلًا منزليًا.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 425 عميل منزلي بقري تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 116 ألف و852 عميلًا، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17871 عميلًا بمركز أبوقر قاص، و21833 عميل بمركز سما لوط، و15621 عميل بمركز مطاي، و40854 عميل بمركز بني مزار، و22352 عميلًا بمركز مغاغة، و3397 عميلاُ بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 4 عملاء تجاريين بمرتكز "المنيا، سما لوط، مطاى، بني مزار".

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذى لمدينة المنيا الجديدة بالحي الرابع والخامس، وجارى حاليًا تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سما لوط والبدء في التعاقدات بقطاع 7 بمدينة سما لوط شرق الإبراهيمية، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات.

وأوضح التقرير فيما يخص مركز مطاى انه تم البدء في تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعي وجارى تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب، بالإضافة الى البدء فى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحي الرابع والخامس بمدينة المنيا الجديدة.

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