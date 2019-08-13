كوكو لاعب نانت الفرنسي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعب وسطه ماركوس كوكو بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.



وخرج كوكو على محفة خلال مباراة نانت أمام ليل اول أمس الأحد.



وانضم كوكو إلى نانت الشهر الماضي قادما من جانجون بعقد يمتد لأربعة أعوام.



وقال كريستيان جوركوف مدرب نانت "إصابة ماركوس صدمة قوية لأنني أعتقد أنه لاعب مهم سواء من الناحية الفنية أو الذهنية".



وذلك عقب أعلان نادى نانت الفرنسى ضم البيروفى كريستيان بينافينتى نجم نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع إمكانية الشراء.



ونشر نادى نانت بيانا رسميًا على موقعه الإلكترونى أعلن فيه ضم بينافينتى ومنح لاعب الوسط رقم 10.



وغاب بينافينتى عن قائمة الفريق التى تواجه ليل فى الثالثة عصر اليوم بمستهل مشوار نانت بالدورى الفرنسى.