4 أهداف لـ"أكاديمية الإدارة المحلية" بمشروع القانون الجديد.. تعرف عليها

نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي من المتوقع إقراره بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية.



وحدد مشروع القانون في نص المادة "11" على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، وذلك لعدة أهداف كالتالي:



1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.



2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.



3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.



4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.



ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.