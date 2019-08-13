9 فئات محرومة من الترشح لعضوية المجالس المحلية بمشروع القانون الجديد

حظر مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي من المتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل للبرلمان، الترشح لعضوية المجالس المحلية لعدد من الفئات.



ونص مشروع القانون في مادته رقم 54 على أنه: "لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم".



وتضمن الحظر عدم قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.



يأتي ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.