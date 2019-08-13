اليونان تسيطر على حريق غابات بجزيرة إيفيا

قال رجال إطفاء اليوم الثلاثاء، إن حريقًا كبيرًا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية، مع استعداد السلطات لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران.



ويكافح أكثر من 120 رجل إطفاء تدعمهم طائرات الهليكوبتر وغيرها الحرائق في إيفيا ثاني أكبر جزيرة في البلاد حيث تم إخلاء دير، وخلف الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا التي تقع على بعد 110 كيلومترات.



وقال مسئول في خدمة الإطفاء، إنه لم يسجل وقوع أي حالات وفاة ومن المتوقع هدوء الرياح مساء.



وعادة ما تواجه اليونان حرائق الغابات أثناء أشهر الصيف الجافة وحذرت السلطات من تزايد خطر اندلاع حرائق هذا الأسبوع.



وفي العام الماضي، أودى حريق غابات بحياة 100 شخص في بلدة ماتي الساحلية القريبة من أثينا.



وفي 2007، أدت حرائق مدمرة إلى مقتل 65 شخصًا ودمرت آلاف الأفدنة من الغابات والأراضي الزراعية وشكلت خطرًا على المواقع الأثرية.